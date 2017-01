POL-OG: Achern - In Bistro eingebrochen

Achern (ots) - Achern - In Bistro eingebrochen

Ungebeten Gäste suchten in der Nacht auf Donnerstag eine Kneipe in der Straße "Zum Klauskirchl" auf. Nachdem die Scheibe einer Terrassentür eingeworfen worden war, gelangten die Täter in das Anwesen. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/nj

