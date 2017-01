POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden, Bühl

Offenburg (ots) - Sinzheim - Der Sonne entgegen

Auf der Müllhofener Straße fuhr am Mittwoch gegen 17 Uhr eine 48 Jahre alte Opel Corsa-Lenkerin in Richtung Ortsausgang - der tiefstehenden Sonne entgegen. Dadurch geblendet erkannte sie den Verkehrsteiler zu spät, überfuhr das Verkehrszeichen "rechts vorbei" und kam auf der Insel zum Stehen. Das Malheur zog Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro nach sich.

Baden-Baden - Schutzgewahrsam

Einen mittel- und obdachlosen 57-Jährigen griffen am Mittwochabend Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Baden-Baden auf. Alle Versuche, den Mann angesichts der frostigen Temperaturen geeignet unterzubringen, scheiterten nicht zuletzt an seiner Alkoholisierung: Der Mann hatte zwei Promille intus. Letztlich erhielt er beim Polizeirevier Baden-Baden Schutzgewahrsam in einer Ausnüchterungszelle.

Baden-Baden - Von der Fahrbahn abgekommen

Von Ebersteinburg kommend war am Mittwoch um 16.40 Uhr eine 77 Jahre alte Peugeot-Lenkerin in Richtung Förcher Kreuzung unterwegs. Dabei kam die Seniorin nach rechts von der Fahrbahn ab, der Peugeot kippte im Grünstreifen auf die Seite und blieb liegen. Der Rettungsdienst war im Einsatz, die Frau überstand den Unfall jedoch unverletzt. Ihr Auto musste mit rund 7.000 Euro Sachschaden abgeschleppt werden.

