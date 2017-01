POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Mahlberg, A5 - Nach Raub Zeugen gesucht

Zwei maskierte Männer betraten in der Nacht auf Donnerstag gegen 02.20 Uhr den Verkaufsraum der Raststätte Mahlberg Ost. Unter Vorhalt einer Pistole forderten sie von der anwesenden Kassiererin das Bargeld. Nachdem die Angestellte wenige hundert Euro ausgehändigt hatte, flüchteten die beiden unerkannt von der Tatörtlichkeit. Die jungen Männer werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: 165 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er trug eine schwarze Jacke, darunter einen grauen Kapuzenpulli und eine grüne Tarnhose sowie helle Turnschuhe. 2. Täter: 180 Zentimeter groß und ebenfalls schlank. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli sowie eine schwarze Jogginghose mit hellen Streifen an der Seite. Zudem hatte er dunkle Sneakers mit hellen Sohlen an. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Beiden geben? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781-212820.

Lahr - Unter Alkohol

Zu tief ins Glas geschaut hatte am Donnerstag ein 69-Jähriger, bevor er sich hinter das Steuer seines BMW setzte. Gegen 01 Uhr wurde er in der Werderstraße einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Eine Anzeige wurde erstattet.

/nj

