POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Rastatt - Murgtal

Wegen falscher Eile erwartet nun einen 50-jährigen Autofahrer neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot. Der Mann war am Mittwoch gegen 17.45 Uhr mit seinem VW Passat auf der L 75 unterwegs und näherte sich hinter einem Lastzug der Kreuzung Hauptstraße / Badener Straße. Dann scherte er auf die Linksabbiegespur aus, fuhr an dem Lastzug vorbei, überquerte die Kreuzung und ordnete sich vor ihm wieder auf die Geradeausspur ein. Dabei missachtete er das für die Linksabbiegespur geltende Rotlicht der Ampelanlage. Der ganze Vorgang wurde von zwei Zeugen beobachtet. Diese trugen Uniformen und saßen in dem Funkstreifenwagen, der sich zwei Fahrzeuge hinter dem Passat befand.

Rastatt - Einbruchsversuch

Gleich an zwei nebeneinanderliegenden Hauseingangstüren hebelte im Laufe des Mittwoch ein Unbekannter in der Niederwaldstraße mit einem Werkzeug, offenbar um einzubrechen. Die Türen hielten stand, zu einem Eindringen in die Wohnräume kam es nicht. Die Beschädigungen wurden um 18 Uhr von heimkehrenden Bewohnern bemerkt.

Hügelsheim - Vorfahrtverletzung

Im Kreisverkehr Hügelsheim Nord kam es am Mittwoch um 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer Gesamtsachschadenshöhe von 6.000 Euro. Eine 32 Jahre alte Opel-Lenkerin fuhr von der Hauptstraße in den Kreisel ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 35 Jahre alten Toyota-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Rastatt - Aufgefahren

Von Ottersdorf in Richtung Innenstadt fahrend war am Mittwoch um 14.45 Uhr ein Audi-Fahrer auf der K 3769 unterwegs, als er wegen einer Gruppe Fahrradfahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Dadurch musste auch ein nachfolgender VW Golf-Lenker abbremsen. Ein dahinter befindlicher 34-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer bemerkte die Bremsmanöver vor sich aus Unachtsamkeit zu spät, krachte in das Heck des Golf und schob diesen noch auf den Audi. Verletzt wurde niemand, rund 6.000 Euro Gesamtsachschaden waren zu verzeichnen.

Gernsbach - Gestreift

In der Baccarat-Straße streifte am Mittwoch um 21.20 Uhr ein 78-jähriger Nissan-Fahrer einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Benz, wodurch Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro verursacht wurde.

