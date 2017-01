POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl, Achern, Renchtal

Offenburg (ots) - Kehl, Sundheim - Übersehen

Als sie am Mittwoch um 14.30 Uhr vom Gelände eines Autohauses auf die Straße 'Am Sundheimer Fort' einfuhr, übersah eine 50-jährige Opel-Lenkerin den von links heranfahrenden BMW eines 49-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Gesamtsachschaden in Höhe von 4.000 Euro war die Folge.

Kehl - Unbekannte Schläger: Polizei sucht Zeugen

An der Kreuzung Friedensstraße/Rheinstraße wurde am Mittwoch um 19.45 Uhr ein 23 Jahre alter Passant unvermittelt von drei Unbekannten niedergeschlagen und noch am Boden liegend getreten, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Erst als weitere Fußgänger hinzueilten, ließ das Trio von dem 23-Jährigen ab und flüchtete in Richtung Stadtmitte. Die drei dunkel gekleideten Täter trugen eine dunkle Baseball-Kappe und dunkle Strickmützen. Die Beamten des Polizeireviers Kehl bitten Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07851-8930 zu melden.

Kehl - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein in der Hafenstraße auf Höhe Hausnummer 3 am Fahrbahnrand geparkter weißer VW Touran wurde am Mittwoch zwischen 11.15 Uhr und 19.10 Uhr von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und im linken Frontbereich erheblich beschädigt. Die Sachschadenshöhe beträgt etwa 4.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem vermutlich roten Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kehl unter der Telefonnummer 07851-8930 zu melden.

Kappelrodeck - Falschparker angefahren

In der Straße 'Am Brandrain' fuhr am Mittwoch um 17 Uhr eine 32-jährige Ford-Lenkerin aus einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn. Dabei stieß sie gegen einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten BMW, wodurch Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro verursacht wurde. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch stellten fest, dass der Besitzer des BMW dort nicht hätte parken dürfen, da nicht genügend Restfahrbahnbreite vorhanden war. Er muss nun mit einer Teilhabe an der Unfallverursachung sowie Schadensregulierung rechnen.

Oberkirch - Nicht bei der Sache?

Zur Verkehrsüberwachung hatten sich am Mittwochnachmittag Beamte des Polizeipostens Oberkirch in der Appenweierer Straße auf Höhe der Fußgängerampel Querstraße postiert. Gegen 16 Uhr betätigte ein Fußgänger die Bedarfsampel. Nachdem er bereits 'Grün' bekommen hatte, rauschte ein Mercedes-Benz aus Richtung Stadtmitte über die für den Fahrzeugverkehr längst rote Ampel. Die Beamten fuhren dem Benz sofort hinterher und gaben Anhaltezeichen. Diese wurden auch nach Betätigen von Blaulicht, 'Flashlight' und mehrfachem 'Yelp'-Tonsignal ignoriert. Erst nachdem die Streife den Benz überholt hatte, stoppte der Wagen. Die 85-jährige Fahrerin zeigte sich überrascht; weder hatte sie die rote Ampel registriert, noch irgendwelche Anhaltezeichen des Streifenwagens bemerkt. Sie erwartet nun eine Bußgeldanzeige sowie Post von der Führerscheinbehörde.

