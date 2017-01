POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden

Offenburg (ots) - B 500 -Pkw fährt auf Lkw auf-

Ein Autofahrer kollidierte am Mittwochabend um 21:25 Uhr auf der B 500, von Iffezheim kommend, kurz vor der Anschlussstelle Baden-Baden mit einem vorausfahrenden Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw total beschädigt; der Fahrer musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme war die B 500 in Fahrtrichtung Baden-Baden für 90 Minuten gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro taxiert.

