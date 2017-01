POL-OG: Rheinau, Offenburg - Bettler unterwegs

Offenburg, Rheinau (ots) - Rheinau, Offenburg - Bettler unterwegs

Mehrere Bettler waren in den Ortsteilen von Rheinau am Mittwochmorgen unterwegs. Die verständigten Beamten des Polizeipostens Rheinau konnten die zum Teil aggressiv auftretenden Hausierer antreffen und kontrollieren. Im Anschluss an die Kontrolle wurde ihnen ein Platzverweis erteilt. Auch in den Offenburger Ortsteilen Zunsweier und Elgersweier wurden bettelnde Personen gemeldet.

/nj

