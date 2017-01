POL-OG: Offenburg - Einbrecher überrascht

Offenburg (ots) - Als der Hauseigentümer am Mittwoch gegen 07.50 Uhr die Wohnungstür aufschloss, ertappte er einen Einbrecher, der mitten in der Wohnung stand. Der Unbekannte war gewaltsam über die Haustür in das Einfamilienhaus im Akeleiweg eingedrungen und hatte dort verschiedene Gegenstände eingepackt. Durch das plötzliche Auftreten des Eigentümers wurde der Eindringling gestört und ergriff zu Fuß die Flucht. Der Hausbesitzer folgte dem Einbrecher bis zur Einmündung Malvenweg, lief dann wieder zurück um sein Fahrzeug zu holen. Unterwegs verlor der Flüchtige verschiedene Gegenstände wie Besteckteile und ein Feuerzeug. Währenddessen alarmierte die Frau des Hausbesitzers die Polizei. Eine Fahndung nach dem Gesuchten war nicht erfolgreich. Zeugen werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei in Offenburg in Verbindung zu setzen. Telefon: 0781/21-2200.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell