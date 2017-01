POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Rastatt und Murgtal

Offenburg (ots) - Rastatt - Verursacher gesucht, Zeugenaufruf

Auf der Suche nach einem Unfallflüchtigen sind die Beamten des Reviers Rastatt. Beim Vorbeifahren streifte vermutlich ein Mercedes-Fahrer am Richard-Wagner-Ring einen Markengefährten Höhe Hausnummer 61. Das silberne Unfallfahrzeug dürfte am Dienstag gegen 16.40 Uhr im Richard-Wagner-Ring unterwegs gewesen sein. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben hierzu machen? Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Hinweise bitte an die Telefonnummer 07222 - 7610.

Rastatt - Übersehen

Bei einem Zusammenstoß am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr entstand Blechschaden in Höhe von 10.000 Euro. Eine Smart-Fahrerin, die zum Unfallzeitpunkt auf der Röttererbergstraße unterwegs war, übersah an der Kreuzung einen von der Franz-Philipp-Straße kommenden bevorrechtigte VW-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Bischweier - Gefährliche Überholmanöver, Zeugenaufruf

Auf seiner Flucht vor der Polizei unternahm am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr ein Ford-Fahrer eine gefährliche Fahrt von Bischweier kommend über Kuppenheim, Niederbühl und Rastatt in Richtung Gaggenau auf der B462. Unbeirrt setzte er seine Fahrt auf der L67 in Richtung Muggensturm fort. Trotz der Verfolgung des Flüchtigen mit mehreren Streifenbesatzungen konnte er zuletzt in der Muggensturmer Straße in Malsch gesichtet werden. Danach verloren ihn die Beamten aus den Augen. Auf der Flucht überholte er mehrere Verkehrsteilnehmer und gefährdete diese. Gegen 00.15 Uhr konnte an der Halteranschrift ein 21 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen werden. Er gab an, das Fahrzeug ohne Wissen des Eigentümers in Gebrauch genommen zu haben. Die beiden stehen in einem familiären Verhältnisse zueinander, weshalb er auch in den Besitz des Fahrzeugschlüssels gelangen konnte. Grund für sein Verhalten: Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Wer wurde von dem Ford überholt und durch dessen Fahrer gefährdet? Wer kann Angaben zum Fahrverhalten des 21-Jährigen machen? Hinweise nehmen die ermittelnden Beamten unter Telefon 07225-98870 entgegen.

