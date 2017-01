POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden, Bühl

Offenburg (ots) - Baden-Baden - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen In der Geroldsauer Straße streifte ein unbekanntes Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand parkten VW. Der Fahrer hatte sein Auto am Dienstag in der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 19 Uhr auf der Höhe von Gebäude 11 in Fahrtrichtung Brahmsplatz abgestellt. Der unbekannte Fahrzeugführer hatte zunächst den Außenspiegel beschädigt und war dann weggefahren ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Die Spuren wurden gesichert, eine Anzeige wegen Unfallflucht wird folgen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallfahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Baden-Baden unter Telefon 07221/680-0 in Verbindung zu setzen.

Baden - Baden - Gerutscht Auf winterglatter Fahrbahn kam ein Lastwagenfahrer am Dienstag gegen 10 Uhr leicht ins Rutschen und fuhr dabei auf einen davor geparkten VW auf. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 Euro.

Baden-Baden - Ertappt und geflüchtet Ein unbekannter Einbrecher wurde am Dienstagabend gegen 20 Uhr von einer Bewohnerin in ihrer Wohnung überrascht. Der Mann war gewaltsam über die Balkontüre in die Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Dort hatte der Unbekannte mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt. Verschiedene Wertgegenstände legte er sich bereit, als er plötzlich von der Wohnungsinhaberin überrascht wurde und über die geöffnete Balkontür flüchtete. Sowohl die Betroffene als auch eine andere Zeugin beschrieben den komplett schwarz gekleideten Flüchtigen als 160 bis 170 Zentimeter großen Mann. Hinweise zu dem Unbekannten oder verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei in Baden-Baden unter Telefon 07221/680-0 entgegen.

Bühl - Nicht gekümmert Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag einen geparkten Fiat im Hägenichstadion. Der Fiat-Fahrer hatte seinen Wagen gegen 18.40 Uhr dort geparkt und war gegen 20.50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück gekehrt. Der Schaden in Höhe von etwa 700 Euro fiel ihm sofort aus. Vermutlich stieß der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken gegen den Fiat.

Bühl - Keinen Führerschein Der Fahrer eines Lastwagen wurde am Dienstag gegen 18.10 Uhr auf der L83 kontrolliert. Polizeibeamte aus Bühl hielten den Klein-LKW zwischen dem Kreisverkehr Altschweier und der Hessenstegbrücke an. Der Fahrer konnte keinen Führerschein vorlegen und eine Recherche ergab, dass dem 54-jährigen Mann die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Der Lastwagen blieb stehen und der Fahrer wurde angezeigt.

Baden-Baden - Arbeitsunfall Beim Entleeren von Mülltonnen in Baden-Baden am Dienstag kurz nach 12 Uhr klemmte sich ein Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs seinen Jackenärmel in einem Bügel ein. Durch die Maschine wurde der Arbeiter nach oben gehoben und zwischen dem Mülleimer und der Seitenwand des Fahrzeuges eingeklemmt. Der Fahrer bemerkte den Vorfall sofort, drückte einen Not-aus-Knopf und der Mann konnte befreit werden. Durch den Unfall wurde der Arbeiter leicht verletzt und vorsorglich in der Stadtklinik behandelt. Ein technischer Defekt oder das Verschulden Dritter kann nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden.

