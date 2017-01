POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Ettenheim - Übersehen

Beim Linksabbiegen von der Rheinstraße in die J.B.-von-Weiß-Straße übersah ein 25-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 20.10 Uhr einen entgegenkommenden Fiat und prallte mit ihm zusammen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Lahr - Eingefahren

Eine Opelfahrerin fuhr am Dienstag gegen 21.45 Uhr in den Kreisverkehr Lotzbeckstraße/Goethestraße, ohne auf die Vorfahrt eines anderen Autofahrers zu achten. Der Audifahrer bremste seinen Wagen zwar noch ab, konnte aber nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit dem Fahrzeug der Frau zusammen. Der Unfallschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

Lahr - Weggerannt

Vier junge Leute waren am Dienstag kurz vor 16 Uhr in einem Schuhgeschäft 'Im Götzmann'. Als die Gruppe das Geschäft verlassen wollte, ging der Alarm los. Daraufhin begann ein junger Mann aus der Gruppe zu rennen. Er hatte dabei die Handtasche seiner Freundin unter dem Arm, in der sich möglicherweise Diebesgut befand, das den Alarm an der Kasse auslöste. Seine drei Begleiter wurden währenddessen durch eine Mitarbeiterin aufgefordert wieder in das Geschäft zurückzugehen. Kurze Zeit später kam der 17-Jährige wieder zurück. Bei einer Absuche im näheren Bereich des Schuhgeschäftes wurde ein neues Paar Schuhe unter einem Müllbehälter aufgefunden. Eine Mitarbeiterin erkannte die entwendeten Schuhe wieder. Für den jungen Mann endete die 'Einkaufstour' mit einer Anzeige.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell