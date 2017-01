POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl, Achern und Renchtal

Renchen (ots) - Renchen - Fehler beim Rangieren

Zuerst stieß sie beim Rangieren mit ihrem Golf gegen die Garagenwand, anschließend gegen einen geparkten VW. Das Malheur zog einen Sachschaden in Höhe von 550 Euro nach sich. Dennoch unbeeindruckt von ihrer Fahrweise entfernte sich die Seniorin am Dienstag kurz nach 16 Uhr vom Parkplatz einer Apotheke in der Herrenstraße. In den nächsten Tagen wird sie nun Post von der Staatsanwaltschaft erhalten.

/nj

