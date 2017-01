POL-OG: Muggensturm - Einbruch

Muggensturm (ots) - Die Vereinsgaststätte des Tennisclubs 'Am Freizeitgelände' hatte in der Nacht auf Dienstag ungebetenen Besuch. Ein Einbrecher drang in das Lokal ein und entwendete etwa 60 Euro Münzgeld sowie eine Flasche Whisky, ehe er die Flucht antrat. Zurück ließ er Sachschäden in Höhe von rund 500 Euro.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell