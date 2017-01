POL-OG: Polizeipräsidium Offenburg mahnt nach Autoaufbrüchen zur Vorsicht

Offenburg (ots) - Einmal mehr schlug in der zurückliegenden Nacht ein Dieb zu, nachdem er in der Wilhelmstraße in einem geparkten VW Touran eine hinter dem Beifahrersitz abgestellte Tasche entdeckt hatte. Er schlug die Seitenscheibe ein und griff zu. Fatal für die Besitzerin der Tasche: In dieser befanden sich für den Täter wertlose Utensilien, für die Frau jedoch wichtige berufliche medizinische Geräte im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg registrieren in den letzten Wochen eine deutliche Zunahme von derartigen Diebstählen aus Fahrzeugen in der Innenstadt. In den meisten Fällen trug die Leichtfertigkeit der Besitzer zu den Aufbrüchen der Autos bei. Die Polizei mahnt daher eindringlich: Ihr Auto ist doch kein Tresor! - Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Auto liegen! - Auch verstecken ist sinnlos, Diebe kennen jedes Versteck! - Zudem sind Gegenstände wie Handy, Laptop, Kamera oder Bargeld meist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen! - Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät nicht im Fahrzeug zurück. Entfernen Sie auch die Halterung des Gerätes! - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen!

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell