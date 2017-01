POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Räderdiebstählen gesucht

Baden-Baden (ots) - Dreiste Räder-Diebe waren in der Nacht zu Dienstag auf dem Gelände eines Autohauses an der Hubertusstraße zu Gange. Zwei Jaguar und vier Volvo wurden von den Tätern aufgebockt und jeweils die Kompletträder (Alu-Felgen mit Sommerbereifung) abmontiert und entwendet. Die Diebstahlshöhe beläuft sich auf annähernd 10.000 Euro. In wie weit die Unterböden der betroffenen Fahrzeuge Schaden nahmen steht noch nicht fest, sie wurden von den Dieben auf Pflastersteinen abgesetzt. Für den Abtransport der insgesamt 24 Räder dürften die Täter mit einem entsprechenden Fahrzeug vorgefahren sein. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden hoffen nun auf Zeugen und bitten Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07221-680120 zu melden.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell