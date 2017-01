POL-OG: Kappelrodeck - Vermisster Rentner

Offenburg (ots) - Seit vergangener Nacht waren die Rettungskräfte der Polizei, der Feuerwehren aus Kappelrodeck und Achern-Önsbach mit etwa 75 Helfern, sowie die Rettungshundestaffel des DRK mit 13 Mann im Sucheinsatz nach einem vermissten Mann. Der Vermisste war am Montag gegen 13.30 Uhr zuletzt am Marktplatz in Kappelrodeck gesehen worden. Als er mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl am Abend noch nicht zurück war, machten sich die Angehörigen auf die Suche. Bis kurz vor Mitternacht suchten sie an bekannten Örtlichkeiten nach dem Mann, bevor sie gegen 23.45 Uhr die Rettungskräfte alarmierten. Intensive Suchmaßnahmen rund um Kappelrodeck und anderen bekannten Hinwendungsorten blieben bis in die frühen Morgenstunde ohne Erfolg. Der Einsatz eines Polizeihubschraubers war aufgrund der Wetterlage nicht möglich. Gegen 6 Uhr nahm die Polizei die Suche mit mehreren Streifen wieder auf. Kurz vor 9 Uhr kam dann die Meldung eines Anrufers, der den Vermissten bei Oberachern gefunden hatte. Der Anrufer, selbst ein Feuerwehrhelfer der nächtlichen Suchaktion, fand den stark unterkühlten Hilflosen neben seinem Rollstuhl liegend zufällig auf einem Wirtschaftsweg nahe der'Weißen Gasse'. Das DRK brachte den 67-Jährigen in die Klinik nach Achern.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell