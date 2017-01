POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Achern/Kehl/Renchtal

Offenburg (ots) - A 5 Achern - Drogenkonsum

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend kurz vor 23 Uhr stellten Beamte des Autobahnpolizeireviers Bühl einen Autofahrer fest, der unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn unterwegs war. Der Mann wurde auf Höhe des Parkplatzes Brachfeld aus dem fließenden Verkehr angehalten und kontrolliert. Der Drogenvortest zeigte eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel an, so dass bei dem 26-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrzeug blieb stehen, eine Anzeige wird folgen.

Oberkirch - Totes Reh

Eine Autofahrerin war am Montag gegen 21.40 Uhr auf der K5369 zwischen Nußbach und Oberkirch unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Müllen überquerte ein Reh die Fahrbahn und stieß mit dem Wagen der Frau zusammen. Das Tier wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert und getötet. Am Auto der Frau entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Sasbach - Trotzdem unterwegs

Ohne Fahrerlaubnis war eine 25-jährige Opel-Fahrerin am Montag gegen 13.30 Uhr in Sasbach unterwegs. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Die 25-Jährige und der Halter des Fahrzeugs, der ihr das Auto überlassen hatte, werden jetzt mit einer Anzeige rechnen müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell