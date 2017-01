POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden, Bühl

Offenburg (ots) - Baden-Baden, Oos - Vorfahrtverletzung

Von der Straße 'Neuer Markt' kommend wollte am Montag gegen 19 Uhr ein 65 Jahre alter Peugeot-Fahrer nach links auf die B 3 in Richtung Rastatt-Süd einbiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Sandweier heranfahrenden Ford einer 49-jährigen Fahrzeuglenkerin und stieß mit ihm zusammen. Die Vorfahrtverletzung zog eine Gesamtsachschadenshöhe von 7.000 Euro nach sich.

Baden-Baden - Versäumnis endet glimpflich

Weil ein 24-Jähriger nach dem Einparken in der Gutenbergstraße versäumt hatte die Handbremse zu betätigen und einen Gang einzulegen, machte sich am Montag um 20.50 Uhr sein Citroen selbständig. Der Wagen rollte rückwärts los, überquerte schräg die Fahrbahn und wurde erst durch einen Verteilerkasten gestoppt, der dadurch beschädigt wurde. Der Citroen überstand die kurze Ausfahrt unbeschadet.

Baden-Baden - Nicht aufgepasst

Ein 48 Jahre alter Zulieferer passte am Montag um 12.15 Uhr in der Gernsbacher Straße nicht richtig auf. Dadurch beschädigte er im Vorbeifahren mit seinem Kleinlastwagen die Schaufensterscheibe eines Modegeschäftes und verursachte Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Bühl, Altschweier - Autofahrerin mit Rucksack

Einen Rucksack mit fragwürdigem Reiseproviant hatte am Montag um 17.25 Uhr eine 26-jährige Opel-Lenkerin bei sich. Die Fahrerin wurde in der Bühlertalstraße von einer Polizeistreife gestoppt und kontrolliert. Die Beamten bemerkten zunächst Anzeichen, dass die Frau unter Drogeneinwirkung stehen könnte und führten einen Drogenvortest durch. Der bestätigte prompt den Konsum von Cannabis und Kokain, weshalb die Ordnungshüter genauer hinsahen und auch den besagten Rucksack inspizierten. In diesem fanden sie einen Brocken Haschisch, Cannabisblüten, eine passende Mühle, Cannabis-Tabak-Gemisch, Longpapers und einen angerauchten Joint. Die 26-Jährige musste ihren Opel stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Sie erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft und der Führerscheinbehörde.

Ottersweier - Wildunfall

Ein 18-jähriger VW-Fahrer erfasste am Montagmorgen um 6.45 Uhr auf der B 3 in Höhe Hatzenweier einen über die Fahrbahn hetzenden Wildhasen. Das Tier kam ums Leben, am Auto wurde Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro verursacht.

