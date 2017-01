POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Lahr - Augen auf beim Fahrzeugkauf

Auf einen älteren Audi mit französischen Zulassungskennzeichen wurden am Montag um 17.30 Uhr Beamte des Verkehrskommissariats Offenburg in der Dinglinger Hauptstraße aufmerksam, da die vorderen Seitenscheiben unerlaubt mit Folie abgedunkelt waren. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Audi erhebliche Mängel aufwies, zudem bestand kein Versicherungsschutz. Der 25-jährige Fahrer hatte den Audi als vermeintliches 'Schnäppchen' im Nachbarland erworben, neben den Kosten für die Instandsetzungen erwartet den Mann eine Anzeige.

Kippenheim - Angefahren, weggefahren - Polizei sucht Zeugen

Am Montag zwischen 12 Uhr und 16 Uhr wurde in einem Hof an der Unteren Hauptstraße ein dort geparkter silbergrauer Toyota von einem unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken angefahren und beschädigt. Trotz eines verursachten Schadens in Höhe von mehreren Hundert Euro entfernte sich der Unfallfahrer unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Rufnummer 07821-2770 entgegen.

Lahr - Randalierer leistet Widerstand

Nach dem Hilferuf des Sicherheitspersonals fuhren drei Streifenwagen des Polizeireviers Lahr um 19 Uhr zur Flüchtlingsunterkunft in die Rainer-Haungs-Straße. Dort randalierte ein betrunkener Bewohner derart heftig, dass er nicht zu beruhigen war. Die Polizisten mussten den 23-Jährigen in Gewahrsam nehmen, wogegen der sich heftig zur Wehr setzte und die Beamten mit Kopfstößen zu verletzen versuchte. Als dies unterbunden wurde, spuckte und trat der junge Mann nach den Beamten. Schließlich wurde er einem Arzt vorgeführt, musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell