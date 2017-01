POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg - Kinzigtal

Offenburg (ots) - Berghaupten - Einbruchsalarm

Zwei Streifenwagen eilten am frühen Dienstagmorgen ins Gewerbegebiet, nachdem es um 2.10 Uhr bei einem Reifenhandel zur Auslösung eines Einbruchsalarms gekommen war. Der stellte sich jedoch rasch als Fehlalarm heraus: Eine Spinne hatte begonnen, ihr Netz vor einem Bewegungsmelder anzufertigen.

Offenburg - Gestürzter Motorradfahrer

Die Einfahrt in den Kreisverkehr Südring/Badstraße am Montag um 16 Uhr gelang einem 19-Jährigen noch. Doch bei der Ausfahrt beschleunigte er sein Motorrad offenbar zu sehr, so dass er auf die Fahrbahn stürzte und sich Verletzungen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst in das Klinikum gebracht. Die Reparaturkosten für die beschädigte Honda dürften sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Nordrach - Wohnungseinbruch

Zwischen 14 Uhr und 23 Uhr suchte am Montag ein Einbrecher ein Wohnhaus an der Bergstraße auf. Dort hebelte er ein Fenster auf und stieg in die Wohnräume ein, wo er das Mobiliar nach Verwertbarem durchsuchte. Dabei fielen dem Täter Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe in die Hände.

Hausach - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ein auf dem Parkplatz des Hausacher Hallenbades an der 'Schanze' aufgestellter Kleidercontainer geriet am Montag um 15.45 Uhr in Brand und rief die Feuerwehr auf den Plan. Der Inhalt des Sammelbehälters konnte rasch abgelöscht werden. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte zuvor einen Feuerwerkskörper im Inneren gezündet, wodurch die Stoffe in Brand geraten waren. Die so verursachte Sachschadenshöhe beträgt etwa 5.000 Euro. Die Beamten den Polizeireviers Haslach hoffen nun auf Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07832-975920.

