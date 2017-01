POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Rastatt - Murgtal

Offenburg (ots) - Rastatt - Fatale Unachtsamkeit

Von Wintersdorf kommend war am Montag gegen 19.20 Uhr eine 56-jährige Toyota-Fahrerin auf der L 78B in Richtung L 75 unterwegs. Als sie die Einmündung erreichte, war die Fahrerin aufgrund Unachtsamkeit darüber derart überrascht, dass sie die Verkehrsinsel samt einem Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" überfuhr, die L 75 überquerte und erst auf dem gegenüberliegenden Grünstreifen zum Stehen kam. Die Frau kam mit dem Schrecken davon, ihr Toyota musste mit einer Sachschadenshöhe von 3.000 Euro abgeschleppt werden.

Rastatt - Beim Ausparken Lastwagen übersehen

In der Woogseestraße setzte am Montag um 14.30 Uhr ein 25-Jähriger seinen Ford Mondeo rückwärts aus einer Parklücke. Dabei übersah der Autofahrer einen aus Richtung Zollersbühnstraße heranfahrenden Lastwagen und stieß mit ihm zusammen. An beiden Fahrzeugen wurde Sachschaden in Höhe von jeweils 3.000 Euro verursacht, verletzt wurde niemand.

Ötigheim - In Brand gesetzt: Polizei sucht Zeugen

Zu einer Grünfläche im Gewann 'Silbergrund' neben der K 3732 rückte am Montagabend um 22.45 Uhr die Feuerwehr aus. Dort waren mehrere gelagerte Baumstämme von bislang Unbekannten offensichtlich in Brand gesetzt worden. Die Flammen konnten rasch gelöscht werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt bitten nun um Zeugenhinweise. Wer entsprechende Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 07222-7610 zu melden.

Forbach - Unerklärlich ausgerastet

Ob es nun der konsumierte Alkohol war oder andere Gründe zum Ausrasten eines 23-Jährigen geführt hatten, konnten die Beamten des Polizeireviers Gaggenau noch nicht klären. Fest steht, dass ein Autofahrer am Montag um 23.30 Uhr den Polizeinotruf wählte, da ein Mann mit Bierflasche in der Hand mitten auf der Landstraße tanzte. Als ein Lastwagen heranfuhr und dessen Fahrer hupte, schlug der 23-Jährige unvermittelt mit der Flasche auf den Laster ein. Auch ein nun nahender Sattelzug blieb nicht verschont, der Aggressor trat und schlug gegen die Motorhaube, dann riss er die Windleitbleche ab. Nachdem er so Sachschäden in Höhe von etwa 10.000 Euro verursacht hatte, entkleidete er sich bis auf sein Unterhemd und ging davon. Als die hinzugerufenen Polizisten den 23-Jährigen einholten, richteten sich dessen Aggressionen sofort gegen die Ordnungshüter. Die Beamten brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handschließen an. Nach der Vorführung bei einem Arzt musste er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell