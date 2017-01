POL-OG: Schutterwald - Schnelle Beute

Schutterwald (ots) - Nur zehn Minuten parkte am Montag um 12 Uhr eine 57-Jährige ihren Skoda in der Bahnhofstraße. Zeit genug für den Dieb, der die im Fußraum der Beifahrerseite abgestellte und zurückgelassene Damenhandtasche gleich entdeckt hatte. Als die Frau zu ihrem Auto zurückkehrte, was die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die Handtasche längst in fremden Händen.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell