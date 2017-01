POL-OG: Lahr - Nächtlicher Einbruch

Lahr (ots) - In der Nacht auf Montag suchte ein Unbekannter ein Weingut an der Weinbergstraße auf. Er bemühte sich zunächst hintereinander drei Türen aufzuhebeln, was dem Einbrecher jedoch nicht gelang. Durch ein aufgebrochenes Fenster drang er schließlich ein. Aus dem Inneren der Büroräume entwendete der Täter anschließend zwei Laptops sowie einen geringen Bargeldbetrag. Die zurückgelassene Sachschadenshöge beläuft sich auf zirka 3.000 Euro.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell