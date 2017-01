POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Lahr - Zusammengestoßen

Der Fahrer eines VW war am Sonntag gegen 13.15 Uhr auf der B 415 vom Schönberg in Richtung Reichenbach unterwegs. In einer Kurve verlor der Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen, kam ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Opel zusammen. Die beiden Autofahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt, der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Lahr - Platzverweis und Anzeige

Streitigkeiten führten am Sonntagabend dazu, dass eine Rentnerin aus dem Großraum Lahr so schwer verletzt wurde, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Frau wurde bei dem Vorfall von einem Familienangehörigen gewaltsam auf den Boden geworfen und im Anschluss von einer anderen Person ins Klinikum begleitet. Nachdem die Frau dort ärztlich versorgt wurde, geriet der Begleiter einige Zeit nach der Einlieferung mit dem Krankenhauspersonal in Streit und beleidigte dabei eine Ärztin, nachdem er zuvor versuchte einen Pfleger zu schlagen. Der Begleiter wurde von der hinzugerufenen Polizeistreife aus dem Krankenhaus verwiesen und bekam einen Platzverweis. Der Familienangehörige muss jetzt mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, der Begleiter mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

Lahr - Betrunken

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 22.20 Uhr wurde der Fahrer eines VW in der Geigerstraße kontrolliert. Die Beamten nahmen bei dem Mann Alkoholgeruch wahr, weshalb sie bei ihm einen Alkoholtest durchführten. Da der angezeigte Wert für die Fahrt im Pkw zu hoch war, wurde eine Blutprobe im Klinikum Lahr durchgeführt und anschließend die Weiterfahrt untersagt. Der 49-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

