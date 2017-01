POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden, Bühl

Offenburg (ots) - Baden-Baden, A 5 - Prägnanter Duft

Eine Streife der Autobahnpolizei Bühl lotste am Montag um 00.15 Uhr einen schweizer Audi auf das Gelände der Tank- und Rastanlage, um anschließend eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Als sich die Fahrzeugtüren des Audi öffneten, wehte den Beamten ein prägnanter Duft um die Nasen und gab Anlass zur Durchführung eines Drogentests. Der attestierte dem 20 Jahre alten Fahrer prompt den zeitnahen Konsum von Cannabis, worauf er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Beim gleichaltrigen Beifahrer fanden die Beamten einen Joint auf. Gegen beide Heranwachsenden wird eine Strafanzeige vorgelegt.

Bühl, A 5 - Fahrerwechsel

Auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Bühl endete am Sonntag um 15.15 Uhr vorübergehend die Reise eines aus Italien kommenden 24-Jährigen. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei stellte bei einer Verkehrskontrolle fest, dass der junge Mann Anzeichen für akute Drogenbeeinflussung aufwies. Ein Vortest belegte Cannabis-Konsum und führte zur Entnahme einer Blutprobe. Anschließend musste er das Steuer seines Mercedes-Benz einem fahrtüchtigen Mitfahrer übergeben. Eine Strafanzeige folgt.

Baden-Baden, Lichtental - Erhitzte Gemüter

Mit ausgesprochen rüder Wortwahl forderte ein 37-Jähriger am Montag um 00.30 Uhr durch Zurufen die Nachtruhe seiner Nachbarn ein, die auf dem Balkon rauchten und eine Unterhaltung führten. Die wollten sich das so natürlich nicht gefallen lassen und stellten den Beschwerdeführer an dessen Wohnungstür zur Rede. Prompt flogen die Fäuste, wobei der 44 Jahre alte Nachbar und seine 36-jährige Partnerin leichte Verletzungen erlitten und die Polizei auf den Plan riefen. Ein Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Das Paar begab sich im Anschluss in das Klinikum in der Balger Straße, wo sich der 44-Jährige ambulant behandeln ließ. Doch auch hier musste gegen 3 Uhr die Polizei anrücken, da sich die 36-Jährige in der Notaufnahme schreiend und randalierend gebärdete. Die Frau war offenbar wegen einer Kleinigkeit in Rage geraten und wurde zur Mäßigung ermahnt.

Sinzheim - Niesattacke mit Folgen

Eine 57-jährige Peugeot-Lenkerin war am Sonntag gegen 21.15 Uhr von Sinzheim kommend auf der B 3 in Richtung Steinbach unterwegs, als sie ein Kribbeln in der Nase verspürte. Dieses führte sogleich zu einem veritablen Niesanfall, wodurch die Fahrerin die Kontrolle über den Pkw verlor, nach rechts lenkte und von der Fahrbahn abkam. Der Peugeot fuhr eine Böschung hinunter, überschlug sich und landete in einem umzäunten Gartengrundstück, wo er einen Geräteschuppen und ein Apfelbäumchen beschädigte. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, ihr Peugeot musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

