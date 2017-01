POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg - Kinzigtal

Offenburg (ots) - Offenburg - Automarder unterwegs

Werden Wertsachen im Innenraum geparkter Autos zurückgelassen, entgeht dies Gelegenheitsdieben selten. So entdeckte in der Nacht auf Montag ein Langfinger einen Tablet-PC, der im Fußraum eines in der Bunsenstraße geparkten VW deponiert war. Das Einschlagen der Seitenscheibe und die Mitnahme dauerten nur Sekunden. Ähnlich schnell agierte auch der Dieb, der in der Nacht auf Sonntag in der Nordoststadt unterwegs war. Er schlug an einem Audi die Seitenscheibe ein und entwendete den zuvor entdeckten Geldbeutel mit diversen Bankkarten und 50 Euro Bargeld.

Offenburg - Schrecken am Abend

In der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Tullastraße saß am Sonntagabend gegen 21 Uhr die Bewohnerin zusammen mit einer Bekannten bei Kerzenschein im Wohnzimmer. Ein ungebetener Besucher wähnte offenbar die ansonsten dunkle Wohnung als menschenleer. Als er gerade das Küchenfenster aufhebelte, schalteten die erschrockenen Frauen das Licht an, worauf der unbekannte Einbrecher zu Fuß flüchtete.

Schutterwald - Wohnungseinbruch

Ein Einfamilienhaus in der Straße 'Im Kirchfeld' war am Sonntag das Ziel eines Einbrechers. Zwischen 13 Uhr und 22 Uhr hebelte er ein Kellerfenster auf und gelangte so in das Innere der Wohnräume, die er vollständig nach Verwertbarem durchsuchte. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Offenburg - Abgelenkt

Weil er bei seiner Fahrt in der Okenstraße selbst abgelenkt war, bemerkte am Sonntag um 13 Uhr ein 18-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer nicht, dass vor ihm eine Opel-Fahrerin links blinkte und abbremste, um in die Saarlandstraße abzubiegen. Er krachte in das Heck des Opel, wodurch die 55-jährige Fahrerin leichte Verletzungen erlitt. Eine Gesamtsachschadenshöhe von 7.000 Euro war zu verzeichnen.

Fischerbach, Eschau - Kaminbrand

Aus dem Kamin eines Wohnhauses schlagende Flammen lösten am Sonntag um 16 Uhr einen Feuerwehreinsatz aus. Die Einsatzkräfte der Fischerbacher Feuerwehr konnten jedoch rasch Entwarnung geben. In dem Kamin war es zu einem sogenannten Glanzrußbrand gekommen, der keinen Schaden verursachte. Der örtliche Schornsteinfeger wurde zur anschließenden Kaminreinigung hinzugezogen.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell