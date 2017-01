POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl, Achern, Renchtal

Offenburg (ots) - Appenweier - Ohne Fahrerlaubnis: Zwei Strafanzeigen

Bei der Verkehrskontrolle eines Opel-Fahrers am Sonntag um 15.30 Uhr beim Pendlerparkplatz an der B 28 stellten die Streifenbeamten des Polizeireviers Kehl fest, dass der 36 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nicht nur ihn erwartet nun eine Strafanzeige, denn die 42-jährige Halterin des Opel saß auf dem Beifahrersitz und wusste, dass ihr Begleiter keinen Führerschein hatte. Sie erhält nun auch Post von der Staatsanwaltschaft.

Renchen - Tierische Fehlalarme

Fehlalarme gehören zum polizeilichen Alltag und nicht immer können die Beamten die Ursachen dafür herausfinden. Mitunter gibt es jedoch "tierische" Gründe für Fehlalarmierungen: Ein Einbruchsalarm beim Wehrwärtergehöft Wagshurst führte am Sonntag um 14.40 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz. Die Beamten entdeckten anschließend einen Vogel, der sich in der Werkhalle verirrt und den Bewegungsmelder ausgelöst hatte. Er wurde in die Freiheit entlassen. Den Grund für einen Einbruchsalarm in einem Discounter an der Vogesenstraße konnten die Beamten am Montag um 2.30 Uhr ebenfalls erkunden. Eine Spinne hatte sich ausgerechnet vor einem Bewegungsmelder platziert, um von dort aus auf die nächtliche Jagd zu gehen. Der Achtbeiner erhielt einen Platzverweis.

Oberkirch - Einbruch in Tierarztpraxis

Was genau die Einbrecher in der Tierarztpraxis an der Raiffeisenstraße zu erbeuten hofften, wird vorerst ihr Geheimnis bleiben, wählerisch waren sie jedenfalls nicht. Fest steht, dass sie zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag zunächst versucht hatten, eine Tür aufzuhebeln. Als dies misslang, verhalf das Einschlagen einer Glasscheibe zum Eindringen in die Praxisräume und Durchsuchen des Inventars. Entwendet wurden ein Flachbildschirm, ein paar Briefmarken, Kaffeepads sowie Cola- und Mineralwasserflaschen. Zurückgelassen wurde eine Sachschadenshöhe von etwa 2.000 Euro.



