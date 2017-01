POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und dem Polizeipräsidium Offenburg

Offenburg (ots) - Lahr - Schussabgabe auf LKW

Der Fahrer eines Lastzuges war am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der L 75 von Lahr in Richtung Nonnenweier unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle der Autobahn 5 wurde er von einem silbergrauen Dacia auf der Sperrfläche überholt. Das Überholmanöver wurde aus dem LKW heraus elektronisch aufgezeichnet. Das veranlasste den Fahrer des Dacia links neben den Sattelzug zu fahren, die Beifahrerscheibe zu öffnen und mit einer Luftdruckwaffe auf das Führerhaus des LKWs zu schießen. Durch den abgegebenen Schuss wurde am Lastwagen die Seitenscheibe der Fahrertüre getroffen und zersplitterte dabei. Der 61-jährige LKW-Fahrer wurde durch die Schussabgabe nicht verletzt. Er verständigte über Notruf sofort die Polizei, welche daraufhin mit mehreren Streifen vom Revier in Lahr, der Autobahnpolizei und der Hundeführerstaffel nach dem gesuchten Fahrzeug fahndete. Der silbergraue Dacia wurde kurz vor 18:00 Uhr in Nonnenweier festgestellt und der junge Fahrer konnte von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten eine Luftdruckpistole. Der alkoholisierte Mann wurde für die weiteren Ermittlungen zum Polizeirevier nach Lahr gebracht und musste dort die Nacht verbringen. Der Sattelzug wurde beschlagnahmt und die Beamten der Kriminaltechnik führten am Samstag die Spurensicherung durch. Inzwischen hat die Kriminalpolizei in Offenburg die Ermittlungen übernommen. Der junge Mann wurde am Samstagmittag noch erkennungsdienstlich behandelt und aufgrund seines festen Wohnsitzes und der vorliegenden Fakten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt. Die benutzte Waffe war nicht geeignet, dem Fahrer schwere Verletzungen zuzufügen. Wie die Straftat rechtlich einzustufen ist, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

