POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kinzigtal

Offenburg (ots) - Unfallflucht in Welschensteinach

Am Donnerstag, 19.01.2017, fuhr um kurz nach 14:00 Uhr ein 42-jähriger mit seinem SLK auf der L 103 von Steinach in Richtung Schweighausen. Auf dem hinteren Geisberg kam dem Mercedes-Fahrer in einer Linkskurve ein Golf entgegen, dessen Lenker auf der schmalen Straße nicht äußerst rechts fuhr. Um einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge zu vermeiden, leitete der SLK-Fahrer ein Ausweichmanöver ein, welches letzlich mit einem Crash an der Böschung und wirtschaftlichem Totalschaden am Gefährt endete. Der Golf-Fahrer setzte unbeirrt seine Fahrt in Richtung Kinzigtal fort. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Haslach, T. 07832 97592-0, in Verbindung zu setzen.

