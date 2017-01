POL-OG: Schutterwald - Auffahrunfall

Schutterwald (ots) - Ein VW-Fahrer samt Pkw-Anhänger bremste am Freitag um 14 Uhr in der Hindenburgstraße vor der Kreuzung Bahnhofstraße verkehrsbedingt ab. Dies bemerkte eine nachfolgende 32-Jährige aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr mit ihrem Hyundai auf das Gespann auf. Verletzt wurde niemand, Blechschäden in Höhe von 5.000 Euro waren die Folge.

/wd

