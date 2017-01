POL-OG: Haslach i. K. - Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Haslach i. K. (ots) - Ein acht Jahre alter Junge wurde am Freitag um 14.40 Uhr auf der Kreuzung Breitestraße / Hofstetter Straße von einem Opel Corsa-Fahrer angefahren und schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen wollte das Kind mit einem Kinderfahrrad die Kreuzung von der Breitestraße her überqueren und hatte dabei das Rotlicht der Lichtzeichenanlage nicht beachtet. Es wurde vom Rettungsdienst in die Offenburger Kinderklinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell