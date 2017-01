POL-OG: Baden-Baden, A 5 - Verhängnisvoller Fahrfehler

Baden-Baden, A 5 (ots) - Für noch andauernde Verkehrsbehinderungen sorgt ein Verkehrsunfall, der sich am Freitag um 13.15 Uhr auf der Autobahn in Richtung Norden unmittelbar auf Höhe der Anschlussstelle Rastatt-Süd ereignet hat. Nach den bisherigen Ermittlungen der Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl ist der Fahrer eines mit einem Cabriolet beladenen Autotransport-Kleinlastwagens samt unbeladenem Transportanhänger aus unbekannten Gründen von der rechten Fahrspur zunächst nach rechts abgekommen und hat dann abrupt nach links gegengelenkt. Dabei touchierte er auf der mittleren Fahrspur einen Sattelzug, der ihn gerade überholen wollte. In der Folge stürzte der Kleinlastwagen um und rammte noch einen Mercedes-Benz auf dem linken Fahrstreifen. Das geladene Audi-Cabriolet landete auf der Betongleitwand, der Transportanhänger löste sich vom Laster und blieb auf der linken Fahrspur liegen. Sowohl der Mercedes-Fahrer als auch der 56 Jahre alte Unfallverursacher wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Für die Landung eines Rettungshubschraubers wurde die Autobahn vorübergehend voll gesperrt. Gegenwärtig dauern die Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch an, der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Rückstaulänge beträgt gegenwärtig zehn Kilometer. Die Gesamtsachschadenshöhe wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell