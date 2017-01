POL-OG: Seelbach - Von der Fahrbahn abgekommen

Seelbach (ots) - Vom Schönberg in Richtung Kinzigtal befuhr am Freitag kurz vor 13 Uhr eine 27 Jahre alte Fiat-Lenkerin die Ludwigstraße/B 415 talwärts. Dabei geriet sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete an der Böschung. Die Frau kam mit dem Schrecken davon, die Fahrt in die Reparaturwerkstatt musste der mit rund 5.000 Euro beschädigte Fiat auf der Ladebühne eines Abschleppwagens antreten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell