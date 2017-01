POL-OG: Seelbach, Steinbach - Im Vorbeifahren gestreift

Seelbach (ots) - Teure Folgen: Ein 53-jähriger Peugeot Kombi-Fahrer schrammte am Freitag um 9.45 Uhr im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Sonnhalde geparkten BMW. Das Malheur verursachte eine Gesamtsachschadenshöhe von 15.000 Euro, der Peugeot musste an den Abschlepphaken.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell