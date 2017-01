POL-OG: Achern - Aufgefahren

Achern (ots) - Dass die Fahrzeugkolonne in der Fautenbacher Straße vor ihm ins Stocken geriet, bemerkte am Freitag um 10.15 Uhr ein 38 Jahre alter Lancia-Fahrer einen Moment zu spät. So rammte er das Heck eines Toyota, der von einer 55-jährigen Fahrerin gesteuert wurde. Eine Gesamtsachschadenshöhe von 4.000 Euro war die Folge.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell