POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Mahlberg - Gefährliches Überholmanöver

Der Fahrer eines Audi war am Donnerstag auf der Autobahn 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Ettenheim und Lahr überholte der 58-Jährige im zweispurigen Bereich einen Lastwagen auf der linken Spur. Ein von hinten auffahrender Pkw gab dem Audi-Fahrer mit der Lichthupe Zeichen und fuhr mehrfach dicht auf. Letztendlich überholte der Unbekannte zum Teil auf dem Grünstreifen der Mittelleitplanke und streifte dabei die Seite des Audi. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, verließ der unbekannte Fahrer die Unfallstelle. Es handelt sich vermutlich um einen dunklen VW vom Typ Bora oder Jetta. Das abgelesene Kennzeichen ist nach derzeitigen Ermittlungen nicht ausgegeben. Zeugen, die Angaben zu dem dunklen VW machen können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei in Offenburg unter Telefon 0781/21-4200 in Verbindung zu setzen.

Lahr/Friesenheim - Zwei getötete Tiere

Auf der A5 zwischen Offenburg und Lahr querte am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ein Reh die Fahrbahn. Das Tier wurde von einem in Richtung Süden fahrenden LKW erfasst und getötet. Ein zuständiger Jagdpächter kümmerte sich um das verendete Tier. Bei der Fahrt von Schuttern Richtung Schutterzell wurde der Fahrer eines VW von einem plötzlich querenden Tier überrascht. Das Rehkitz kreuzte am Donnerstag gegen 21.30 Uhr kurz vor der Autobahnbrücke die Fahrbahn und wurde dort von dem Wagen erfasst. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle.

Rust - Kleinstunfall

Beim Ausfahrer aus einem Grundstück auf die Karl-Friedrich-Straße stieß der Fahrer eines Opel mit dem Toyota einer Frau zusammen. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 15.10 Uhr, der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell