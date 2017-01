POL-OG: Achern - Sachschaden nach Unaufmerksamkeit

Achern (ots) - Vom Kreisverkehr Fautenbacher Straße kommend war am Freitag um 8.10 Uhr eine 23 Jahre alte Audi-Fahrerin am Auffahrtast zur L 87 in Richtung Autobahn einen Moment unachtsam und rammte das Heck eines vor ihr verkehrsbedingt stehenden Ford. Das Malheur zog eine Gesamtsachschadenshöhe von 7.000 Euro nach sich.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell