POL-OG: Bühl, Müllenbach - Unachtsamkeit mit Folgen

Bühl (ots) - Einen Peugeot, einen Audi, einen Mercedes-Benz und einen BMW schob am Freitag gegen 8 Uhr eine 45 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem BMW zusammen. Die Frau war in der Immensteinstraße unterwegs, als sie aus Unachtsamkeit die am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge rammte. Sie selbst blieb unverletzt, die Beamten des Polizeireviers Bühl notierten Blechschäden von insgesamt 10.000 Euro.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell