POL-OG: Kippenheim - Geblendet und aufgefahren

Kippenheim (ots) - Bei ihrer Fahrt in der Spitalstraße wurde am Freitagmorgen kurz vor 9 Uhr eine 24-jährige VW Golf-Lenkerin von der tiefstehenden Sonne geblendet, so dass sie einen am Fahrbahnrand geparkten Opel zu spät erkannte und auffuhr. Blechschäden in Höhe von 2.000 Euro waren die Folge.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell