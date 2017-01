POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden, Bühl

Offenburg (ots) - Sinzheim - Radler übersehen

Von der Eisenbahnstraße kommend wollte am Donnerstagmorgen um 6.30 Uhr ein 43-jähriger Audi-Fahrer die Kreuzung Hauptstraße geradeaus überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 47 Jahre alten Fahrradfahrers und erfasste ihn mit dem Pkw. Der Radler wurde auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Er wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Baden-Baden - Leichtfertigkeit mit Folgen

Nachdem sie am Donnerstagvormittag um 10.40 Uhr ihren Mercedes-Benz in der Tiefgarage am Augustaplatz abgestellt und ausgestiegen war, hatte eine 53 Jahre alte Autofahrerin offenbar eine 'Kleinigkeit' vergessen: Weder war ein Gang eingelegt noch die Handbremse angezogen. Prompt setzte sich der Benz auf der leicht abschüssigen Parkfläche rückwärts in Bewegung und rammte einen geparkten BMW. Das Malheur zog mehrere Hundert Euro Sachschaden nach sich.

Baden-Baden - Betrugsversuche am Telefon

Am Donnerstagmittag wurden der Polizei fünf Fälle bekannt, in denen eine unbekannte Betrügerin bei lebensälteren Bewohnern angerufen hatte, um offenbar mit dem sogenannten 'Enkeltrick' an die Ersparnisse der Angerufenen zu gelangen. Die Frau gab sich jeweils als nahe Verwandte aus und täuschte eine finanzielle Notlage vor. Die Unbekannte hatte keinen Erfolg: In allen Fällen schöpften die Senioren rasch Verdacht, beendeten das Telefonat und verständigten die Polizei.

Baden-Baden - Auffahrunfall

In der Maximilianstraße stadteinwärts fahrend musste am Donnerstag um 11.50 Uhr ein Mercedes-Benz-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 51-Jähriger schlicht zu spät und fuhr mit seinem Ford auf. Gesamtsachschaden in Höhe von 3.000 Euro war die Folge.

Sinzheim - Dreifacher Auffahrunfall

Viel Arbeit und hohen Sachschaden bescherte am Donnerstag um 15.15 Uhr stockender Verkehr auf der B 3 kurz vor der südlichen Ortseinfahrt den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. Zunächst fuhr eine 18-jährige Hyundai-Lenkerin einem VW auf. In der Folge krachte eine 20 Jahre alte Peugeot-Fahrerin in das Heck des Hyundai, schließlich rammte noch eine 19-jährige Renault-Lenkerin den soeben lädierten Peugeot. Die jungen Fahrerinnen blieben unverletzt, ihre Havaristen mussten jedoch jeweils abgeschleppt werden. Die Polizisten notierten Blechschäden in einer Gesamthöhe von 20.000 Euro.

Baden-Baden, Steinbach - Vermisstensuche

Die Vermisstenmeldung nach einer geistig behinderten Frau führte am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr zu umfangreichen Suchmaßnahmen im Rebgebiet des Fußbergs südlich der Sportanlagen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden, Such- und Rettungshunde von THW und DRK, mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber waren mehrere Stunden unterwegs, ehe ein Suchhund des Rettungsdienstes gegen 1 Uhr die 40-Jährige auf einem Feld liegend auffand. Die Frau war unterkühlt, ansonsten jedoch unversehrt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

