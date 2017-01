POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl, Achern, Renchtal

Offenburg (ots) - Appenweier, Urloffen - Einbrecher erbeuten Zigaretten

Zigaretten und Tabakwaren in noch unbekannter Menge entwendeten die unbekannten Diebe, die am frühen Freitagmorgen einen Discounter in der Straße 'Am Griesenrain' aufsuchten. Nachdem sie die Eingangstür aufgebrochen hatten, griffen sie zu. Der dabei ausgelöste Einbruchsalarm schlug die Diebe gegen 3.30 Uhr in die Flucht.

Kehl, Marlen - Wildunfall

Auf seiner Fahrt von Marlen nach Goldscheuer erfasste am Freitag um 2 Uhr ein 48 Jahre alter VW Passat-Lenker ein über die Fahrbahn der L 75 laufendes Reh. Das Tier starb bei dem Zusammenstoß, am VW wurde Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro verursacht.

Kehl, Kork - Kaminbrand

Qualm und Funkenflug aus dem Kamin der 'Korker Mühle' an der Oberfeldstraße ließen am Donnerstagabend um 22.45 Uhr ihre Bewohner den Notruf wählen. Die Einsatzkräfte der Kehler Feuerwehr (30 Mann) konnten rasch Entwarnung geben: Nach einer Glanzrußentzündung war es zu einem 'klassischen' Kaminbrand ohne Sachschäden gekommen.

Achern - Hoher Sachschaden

Als sie am Donnerstag um 11.45 Uhr vom Parkplatz der Berufsschule auf die Kaiser-Wilhelm-Straße einfuhr, übersah eine 44 Jahre alte Porsche-Lenkerin den aus Richtung Eisenbahnstraße heranfahrenden Peugeot einer 55-jährigen Lenkerin. Bei dem Zusammenstoß blieben die Fahrerinnen unverletzt, allerdings war eine Gesamtsachschadenshöhe von 20.000 Euro zu verzeichnen. Der Peugeot musste abgeschleppt werden.

Rheinau, Freistett - Wohnungseinbruch

Die Abwesenheit seiner Bewohner nutzte am Donnerstagabend ein Unbekannter aus und suchte ein Wohnhaus in der Maiwaldstraße auf. Er hebelte die Verandatür auf und gelangte so in das Wohnzimmer, von dem aus er seinen Streifzug durch die übrigen Wohnräume begann. Auf der Suche nach Verwertbarem durchwühlte er Mobiliar und Behältnisse. Entwendet wurde offenbar nichts, vermutlich wurde der Einbrecher von einem um 19.10 Uhr heimkehrenden Bewohner aufgeschreckt und in die Flucht getrieben.

Achern, Önsbach - Wohnungseinbruch

Zwischen Dienstagabend und Donnerstagnachmittag hebelte ein Unbekannter ein Fenster eines Wohnhauses im Pulvertalweg auf. Durch dieses stieg er in die Wohnräume ein und durchsuchte das Mobiliar nach Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Achern - Blinker gesetzt

Eine Streifenwagenbesatzung wurde am Donnerstag um 21.15 Uhr in der Hauptstraße auf einen Toyota aufmerksam, dessen Fahrerin trotz Geradeausfahrt den rechten Fahrtrichtungsanzeiger permanent gesetzt hatte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der 48 Jahre alten Fahrerin fest und baten zum Alkoholtest. Dieser erbrachte "satte" zwei Promille, worauf die Frau eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben musste. Eine Strafanzeige folgt.

Oberkirch - Abflug

Er ist Oberkircher und kennt sich aus. Dennoch ignorierte ein 31-Jähriger am Freitag um 00.15 Uhr bei seiner Fahrt auf der Renchener Straße in Richtung Stadelhofen den Kreisverkehr 'Am Reichenbächle' komplett: In flotter Geradeausfahrt überquerte er mit seinem Ford den Hügel der baulich gestalteten Verkehrsinsel und verlor bei der Landung die Kontrolle über sein Fahrzeug, das in die Leitplanken krachte. Der Fahrer blieb unverletzt, der Ford musste abgeschleppt werden. Eine Gesamtsachschadenshöhe von 10.000 Euro war zu verzeichnen. Die akute Ortsunkenntnis des 31-Jährigen machte ein polizeilicher Alkoholtest anschließend erklärbar: Er hatte mehr als zwei Promille intus und musste sich einer Blutentnahme unterziehen; der Führerschein wurde einbehalten.

/wd

