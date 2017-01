POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg, Kinzigtal

Offenburg (ots) - Meldungen aus dem Bereich Offenburg, Kinzigtal

Neuried, Altenheim - Mit Alkohol am Steuer

Bei der Kontrolle eines Autofahrers am Donnerstag im Schaflacher Weg stellten die Beamten fest, dass der Mann zu nachmittäglicher Stunde mit rund 1,6 Promille am Steuer seines Opel gesessen hatte. Den 27-Jährigen erwartet nun nicht nur eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, gegen den Autofahrer wird auch wegen Fahrens ohne Führerschein ermittelt.

Offenburg - Auffahrunfall

Rund 8 000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Auffahrunfalles am Donnerstagmittag auf der B 3/B 33 zwischen den Abfahrten nach Schutterwald und Uffhofen. Dort hatte ein BMW-Fahrer kurz vor 12.30 Uhr einen bremsenden Mercedes übersehen und war aufgefahren. Verletzt wurde niemand.

Hohberg, Hofweier - Aufgefahren

Die kurze Unaufmerksamkeit einer Honda-Fahrerin hat am Donnerstagnachmittag zu einem Auffahrunfall an der Einmündung der Freiburger Straße zur B 3 geführt. Die 24-Jährige war einem vorausfahrenden Mazda beim Rechtsabbiegen in Richtung Offenburg kurz nach 14 Uhr aufgefahren und hatte so einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5 000 Euro verursacht. Während die Unfallverursacherin mit dem Schrecken davon kam, zog sich die 60 Jahre alte Fahrerin des Mazda leichte Verletzungen zu.

/pb

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell