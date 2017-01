POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl, Achern, Renchtal

Offenburg (ots) - Kehl - Mit Alkohol am Steuer

Die Bundespolizei kontrollierte in der Straßburger Straße in Kehl einen 43-jährigen Autofahrer. Bei der Überprüfung am Mittwoch gegen 17.25 Uhr stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Die hinzugerufene Streife vom Polizeirevier Kehl übernahm die Ermittlungen. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

Renchen - Ins Schleudern geraten

Kurz nach dem Ortsausgang von Renchen-Ulm kam ein Autofahrer am Mittwochabend gegen 17.25 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Mann war unterwegs in Richtung Achern-Mösbach als sein Fahrzeug zunächst nach rechts gegen die Grabenböschung stieß, dann zurück auf die Fahrbahn schleuderte und dort quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Verletzt wurde bei dem Unfall weder der Verursacher noch ein anderer Verkehrsteilnehmer. Der nicht mehr fahrbereite Wagen wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Sachschaden an dem Kia des 19-Jährigen wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

Oberkirch - Diesel geklaut

Der Fahrer eines LKW nutzte gegen 00:45 Uhr die Zeit auf dem Parkplatz in der Raiffeisenstraße, um mit einem Schlauch aus seinem Firmentransporter Kraftstoff in seinen Kanister abzuzapfen, als er von einer Polizeistreife überrascht wurde. Ein gefüllter 15 Liter Kanister war schon im bereitgestellten Privatwagen des Fahrers verstaut. Drei leere Kanister standen abfüllbereit unter dem Tank. Mit der Firma des Fahrers wurde noch in der Nacht Kontakt aufgenommen, die Ermittlungen laufen.

Achern - Zusammengestoßen

Auf der Illenauer Allee kam es am Mittwoch kurz vor 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Beide Beteiligte wurden noch an der Unfallstelle verwarnt. Der Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt, verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Oberkirch - Gestreift

Ein Autofahrer war am Mittwoch gegen 15.45 Uhr auf der " 'Unteren' Hauptstraße" in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe eines Blumengeschäftes streifte der VW-Fahrer mit seinem rechten Außenspiegel eine offen stehende Tür eines parkenden Seat. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen , die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten in Oberkirch unter Telefon 07802/7026-0 in Verbindung zu setzen.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell