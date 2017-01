POL-OG: Friesenheim - 'Blindflug' mit Folgen

Friesenheim (ots) - Teure Folgen hat die Nachlässigkeit eines 20-jährigen Autofahrers. Der Mann war gegen 7 Uhr mit seinem VW Golf in der Weiherstraße unterwegs. Da er seine Frontscheibe nicht richtig vom Eis befreit hatte, übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten Lastwagenanhänger und prallte dagegen. Sachschäden in Höhe von 6.000 Euro waren die Folgen.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell