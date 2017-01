POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Rastatt - Murgtal

Offenburg (ots) - Rastatt - Aufgefahren

Aus Unachtsamkeit fuhr am Mittwoch um 17.30 Uhr eine 25-Jährige auf der B 462 in Höhe der Anschlussstelle Rastatt-Nord dem vorausfahrenden BMW einer 32 Jahre alten Lenkerin auf. Das Malheur zog eine Gesamtsachschadenshöhe von 4.000 Euro nach sich.

Rastatt - Übersehen

Bei der Einfahrt von einem Parkplatz auf die Lucian-Reich-Straße übersah am Mittwoch um 16.15 Uhr eine 39-jährige Peugeot-Lenkerin den heranfahrenden Mercedes-Benz eines 60 Jahre alten Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Verletzt wurde niemand, Blechschäden in Höhe von 15.000 Euro waren zu verzeichnen.

Gernsbach - Gesucht

Der Notruf einer Mutter löste am Mittwochabend um 20.15 Uhr umgehend eine polizeiliche Suchaktion aus. Der neunjährige Sohn war zuvor bei einem Gleichaltrigen zu Besuch und um 19 Uhr nicht wie vereinbart nach Hause gekommen. Bei seinem Freund war er aber nicht mehr. Während sich bereits der Polizeihubschrauber und mehrere Streifenwagen auf den Weg machten, konnte bereits um 20.30 Uhr Entwarnung gegeben werden. Wie sich dann herausstellte, war der Junge lediglich ein paar Minuten im Verzug, als er zu Hause eingetroffen war. Doch da wurde ihm schon nicht mehr geöffnet, denn die besorgte Mutter war bereits unterwegs und suchte selbst nach ihm; eine entsprechende Nachricht war auch nicht hinterlassen worden. Der Bursche blieb daher einfach noch im Umfeld des Wohnhauses auf der Straße, ehe er später erneut daheim vorbeischaute. Fazit: Bei einer Vermisstensuche sollte immer jemand zu Hause erreichbar bleiben.

Bischweier - Gerammt

Beim Ausparken in der Bahnhofstraße übersah am Mittwoch um 14.40 Uhr ein 20-jähriger Opel-Lenker den hinter ihm stehenden Peugeot einer 32-Jährigen. Er fuhr dagegen und verursachte so eine Gesamtsachschadenshöhe von 2.500 Euro.

/wd

