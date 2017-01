POL-OG: Rastatt - Mädchen belästigt, Kripo sucht wichtigen Zeugen

Rastatt (ots) - Nachdem am Mittwochmittag eine 13 Jahre alte Schülerin mutmaßlich von zwei noch unbekannten Männern in der Werderstraße belästigt wurde, sind die Beamten der Kripo Rastatt nicht nur auf der Suche nach den zwei Tatverdächtigen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Die Ermittlungen konzentrieren sich auch auf einen noch unbekannten Zeugen. Nach Angaben der Schülerin soll der aufmerksame Passant die beiden Männer zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr durch lautes Zurufen in die Flucht geschlagen haben, als einer der beiden das Mädchen auf offener Straße unweit des Werderplatzes bedrängt und unsittlich berührt haben soll. Hiernach verliert sich nicht nur die Spur der beiden Angreifer - nach Angaben des Mädchens entfernte sich auch der Zeuge in unbekannte Richtung. Er und weitere Zeugen werden nun dringend gebeten, sich mit den Ermittlern der Kripo unter der Telefonnummer: 0781-21 2820 in Verbindung zu setzen.

Beschreibung der beiden Tatverdächtigen mit südländischem Aussehen:

1. Tatverdächtiger: 20 bis 25 Jahre alt, 180 cm groß und schlank. Dunkle, kurze, wellige, vorne nach oben gegelte Haare, bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans, dunkelblauer Bomberjacke und schwarzen Turnschuhen der Marke Nike.

2. Tatverdächtiger: 25 bis 28 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, etwas kräftiger als sein Begleiter, kurze dunkle Haare, bekleidet mit dunkelgrüner Daunenjacke und dunkler Hose

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell