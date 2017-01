POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg - Kinzigtal

Offenburg (ots) - Offenburg - Alkoholisiert am Lenkrad

Mit knapp einem Promille Alkohol intus steuerte am frühen Donnerstagmorgen ein 35-Jähriger seinen Renault durch die Nacht. Die Fahrt endete um 3.25 Uhr in der Heinrich-Hertz-Straße, wo er von einer Streifenwagenbesatzung angehalten und zum Alkoholtest gebeten wurde. Den Mann erwartet nun eine Anzeige nebst Fahrverbot.

Ortenberg - Mit gestohlenem ´Drahtesel´ unterwegs

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte am Donnerstag gegen 1 Uhr in der Hauptstraße einen Fahrradfahrer, der ohne Licht radelte. Die Beamten stoppten die gefährliche Nachtfahrt des 22-Jährigen, der sich damit erst richtig Ärger einhandelte: Bei der Überprüfung des Fahrrads kam heraus, dass dieses im Dezember in der Offenburger Südstadt gestohlen worden war. Es wurde sichergestellt, gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls eingeleitet.

Offenburg - Getrunken, gefahren, gestürzt

Ein 52 Jahre alter Motorroller-Fahrer war am Mittwochabend um 22.40 Uhr auf der Weingartenstraße in Richtung Zell-Weierbach unterwegs. Dabei geriet er an den Bordstein und stürzte auf den Gehweg. Er wurde mit Gesichtsverletzungen vom Rettungsdienst in das Klinikum gebracht. Der Grund für den Balance-Verlust des Mannes dürfte in den rund 1,5 Promille zu suchen sein, die ein Alkoholtest aufzeigte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben, eine Strafanzeige folgt.

Hohberg, Hofweier - Kein Dank für Hilfsbereitschaft übrig

Er hatte offenbar bereits 'getankt', als er am Mittwochabend eine Gaststätte an der Freiburger Straße aufsuchte. Dort brachten anschließend den 69-Jährigen weitere zwei Biere und drei Schnäpse aus dem Gleichgewicht, worauf er im Schankraum zu Boden stürzte. Für die Hilfe weiterer Gäste hatte der Betrunkene nur Pöbeleien übrig, weshalb er des Lokals verwiesen wurde. Ein weiterer Sturz auf der Straße rief dann um 21.30 Uhr einen Rettungswagen auf den Plan. Als die Sanitäter die Schürfwunde im Gesicht des 69-Jährigen versorgen wollten, sahen sich auch diese Helfer den Beschimpfungen des Mannes ausgesetzt, so dass nun auch eine Polizeistreife anrücken musste. Da nützten die heftigen verbalen Attacken gegen die Ordnungshüter dann auch nichts mehr, denn er wurde in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Offenburg gebracht. Dort wurde der renitente Rentner später in die Obhut eines verständigten Angehörigen übergeben.

Offenburg - Selbstbedienungsparkplatz

Dass manche Damen immer noch ihre Handtasche im geparkten Auto offen zurücklassen, war dem unbekannten Gelegenheitsdieb sicher bewusst, der am Mittwochabend zwischen 19.15 Uhr und 20.15 Uhr den Parkplatz beim Kreisschulzentrum an der Zähringerstraße aufsuchte. Im Schutz der Dunkelheit stahl er auch gleich zwei Handtaschen, nachdem er an einem Ford und einem Renault die Seitenscheibe eingeschlagen hatte. Neben diversen Ausweisen, Bankkarten und Schlüsseln erbeutete der Langfinger ein Smartphone sowie 150 Euro Bargeld.

Offenburg - Doppeltes Missgeschick

Sie wollte am Mittwoch um 14.30 Uhr in der Franz-Simmler-Straße nur wenden. Doch dann unterlief der 78 Jahre alten Chevrolet-Fahrerin ein Missgeschick und sie verwechselte an ihrem automatikgetriebenen Kleinwagen das Brems- mit dem Gaspedal. So beschleunigte das Gefährt ungewollt und rauschte rückwärts in einen Gartenzaun. Die Seniorin war darüber so erschrocken, dass sie ein weiteres Mal das Gaspedal durchtrat. Erneut schoss der Chevrolet los, schrammte rückwärts an der Außenmauer eines Wohnanwesens entlang und machte unterwegs einer Wegbeleuchtung den Garaus, ehe die 78-Jährige den lädierten Wagen zurück auf der Fahrbahn zum Stillstand brachte. Die Frau blieb unverletzt, ihr Auto musste an den Abschlepphaken. Sachschäden in einer Gesamthöhe von 6.000 Euro waren zu verzeichnen. Unter dem Eindruck der Ereignisse kündigte die Seniorin gegenüber den unfallaufnehmenden Polizeibeamten an, ihren Führerschein abgeben zu wollen.

Gutach (Schwarzwaldbahn) - In den Gegenverkehr geraten

Vom Kinzigtal in Richtung Hornberg fahrend war am Mittwoch um 15.30 Uhr ein 80 Jahre alter Ford-Lenker auf der B 33 / Steingrün unterwegs. Auf Höhe Herrengarten geriet der Senior aus ungeklärten Gründen immer weiter auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem VW einer 66-jährigen Fahrerin frontal zusammenstieß. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, beide Autos mussten mit rund 22.000 Euro Gesamtsachschadenshöhe abgeschleppt werden.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell