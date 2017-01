POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden, Bühl

Offenburg (ots) - Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden, Bühl

Baden-Baden - Mit Haschisch auf Reisen

Bei der Kontrolle eines Taxi-Fahrgastes am Mittwochmorgen auf der Tank- und Rastanlage Baden-Baden wurde festgestellt, dass der sichtlich neben sich stehende Mann eine kleine Menge Haschisch in seiner Hosentasche transportiert hatte. Nach Beschlagnahme des Rauschgiftes und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen stand einer Heimreise des Franzosen nichts mehr entgegen. Den 36-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.

Bühl - Seniorin gerettet

Der häusliche Sturz einer betagten Anwohnerin der Gartenstraße führte am Mittwochabend zu einem Einsatz von Rettungskräften, Feuerwehr und Polizei. Die Dame war nach einem Missgeschick nicht mehr in der Lage sich selbst zur Tür zu bewegen. Durch einen gerade noch möglichen Griff zum Telefon gelang es jedoch, helfende Hände herbeizurufen. Die Mittachtzigerin wurde nach erster Versorgung zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bühl, Altschweier - Einbruch

Bislang noch unbekannte Einbrecher gelangten am frühen Mittwochabend über eine aufgebrochene Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Grafenrainstraße. Nachdem die ungebetenen Besucher Zimmer und Schränke durchsucht hatten, gelang ihnen die Flucht mit Beute von noch unbekanntem Wert. Der Gebäudeschaden dürfte nach ersten Schätzungen rund 1 000 Euro betragen. Die Beamten des Polizeireviers Bühl und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

Bühl - 3000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind seit Mittwochmittag auf der Suche nach der Fahrerin eines Renault Twingo. Die Frau hatte nach Zeugenangaben um 12.20 Uhr einen auf dem Parkplatz des Landratsamtes in der Robert-Koch-Straße abgestellten Peugeot gerammt. Um den Schaden in Höhe von rund 3 000 Euro scherte sich die Unfallfahrerin dann nicht. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer: 07223-990970.

