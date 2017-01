POL-OG: Meldung aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Lahr - Übersehen

Bei der Einfahrt von einem Autohaus auf der Geroldsecker Vorstadt übersah ein 66-Jähriger einen aus Richtung Stadtmitte kommenden Audi-Fahrer. Der Zusammenstoß ereignete sich am Mittwoch gegen 14.45 Uhr. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

