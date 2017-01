POL-OG: Lahr - Fahrerflucht/ Zeugen gesucht

Lahr (ots) - Lahr - Fahrerflucht/ Zeugen gesucht

Der Verursacher eines Unfalls in der Burgheimer Straße Höhe der Hausnummer 18 konnte bislang noch nicht ermittelt werden. In der Nacht von Samstag, den 07.01.2017 auf Sonntag, den 08.01.2017 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Burgheimer Straße in südliche Richtung. Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und der schneebedeckten Fahrbahn rutschte das Fahrzeug auf einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Skoda. Am geparkten Auto entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Durch das Verkehrskommissariat Offenburg konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen grün-metallic farbigen VW Golf 3 mit einer auffälligen Scheinwerfermaske der Marke Kamei handelt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den gesuchten VW geben können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat Offenburg unter der Telefonnummer 0781/21-4200 zu melden.

/we

